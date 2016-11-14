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14 ноября 2016, 13:16
аукционы история Китай

Мушкет китайского императора продан с аукциона

Sotheby's

В Лондоне на аукционе Sotheby’s был продан мушкет, принадлежавший китайскому императору Цяньлуну (правил в 1735 – 1796 годах). Это первое китайское огнестрельное оружие с императорским клеймом, когда-либо выставленное на аукционе, поэтому торги за него были весьма упорными. В результате покупатель заплатил за императорский мушкет 1 985 000 фунтов стерлингов (2 638 000 долларов США).

Император Цяньлун, представитель маньчжурской династии Цин, был страстным коллекционером технических диковинок, в том числе образцов европейского огнестрельного оружия. Данный мушкет, который из-за весьма большой длины был снабжен специальной сошкой, использовался им для охоты. Император регулярно устраивал в области Чэндэ, к северо-востоку от Пекина, большую охоту, в которой принимали участие войска. Конная охота на оленей с луком и стрелами была традиционным занятием маньчжурских князей, но интерес императора к европейскому оружию привел к тому, что придворные мастера освоили оружейное дело, и он стал охотиться с мушкетом. В музее Императорского дворца в Пекине сохранилась картина неизвестного автора, изображающая императора Цяньлуна с мушкетом на охоте.

Мушкет был создан в Пекине мастерами из департамента императорского двора из самых дорогих материалов. Ружейная ложа выточена из ясеня, чугунный ствол покрыт инкрустацией из золота, серебра и меди, сошка сделана из красного сандала и снабжена чугунными наконечниками на ножках. Помимо данного мушкета известно всего шесть императорских ружей эпохи Цин, которые хранятся в Пекине.

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