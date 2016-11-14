Ученые раскрыли секрет питья австралийской ящерицы

Сорок лет исследований понадобилось зоологам, чтобы выяснить, как пьет австралийская ящерица молох (Moloch horridus). Последнюю точку в этом поставил профессор зоологии Филипп Уитерс (Philip Withers) из Университета Западной Австралии и его коллеги. Как оказалось, чтобы попить, молох должен закопаться в песок.

Австралийцы часто называют эту ящерицу «колючим драконом» или «колючим дьяволом», так как все тело ее покрыто изогнутыми роговыми шипами. Обитает эта ящерица в пустынях Центральной и Западной Австралии. Питается молох исключительно муравьями, и его ротовой аппарат настолько приспособлен к ловле муравьев, что лизать капли росы или дождевой воды он уже не может. Некоторое время назад ученые установили, что вода из влажного песка собирается на коже этой ящерицы и по особым каналам между чешуйками под действием капиллярных сил поступает в рот животного.

Однако моделирование не подтверждало эту схему потребления воды. Когда молох оказывался на поверхность песка после дождя, капиллярные каналы в его чешуе заполнялись лишь на 59 %, а этого было недостаточно, чтобы вода начала течь ему в рот.

Как оказалось, чтобы заполнить каналы окончательно и получить порцию воды, молох должен закопаться в песок. В результате возникает дополнительная сила тяжести, и вода в капиллярах начинает двигаться. В природе действительно наблюдали, как молохи закапываются с головой во влажный песок после редких в пустыне дождей. Ранее считалось, что это лишь способ увеличить площадь поверхности, на которой собирается влага. По словам Уитерса и его коллег, это единственная возможность попить для молоха.

Ученые изготовили модели кожи молоха и с их помощью экспериментально подтвердили эту гипотезу. Слой песка поверх кожи увеличивает количество влаги, которая поступает в капилляры, а в конечном итоге – в рот ящерицы.

Итоги исследования опубликовал Journal of Experimental Biology.