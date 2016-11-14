Захарова предложила Обаме закрыть Пушкина для голубей

Официальный представитель МИДа Мария Захарова отреагировала на распространенную в СМИ информацию о возможной просьбе президента США Барака Обамы к Греции о закрытии портов для ВМФ России. Она разместила ответ Обаме в своем Facebook

«И ведь это не предел! Обама, например, вполне может попросить закрыть Пушкина для голубей или доски для гвоздей», — написала она.

Глава МИДа призвала своих читателей порассуждать о том, «что еще может попросить закрыть Обама».