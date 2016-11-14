Путин и Трамп признали отношения РФ с США неудовлетворительными

Российский лидер Владимир Путин и новоизбранный президент США Дональд Трамп провели телефонный разговор, в ходе которого констатировали «крайне неудовлетворительное состояние» отношений между двумя странами, сообщается на сайте Кремля.

Путин пожелал своему будущему коллеге успехов в реализации его предвыборной программы и заверил его в своей готовности выстраивать партнерский диалог с новой администрацией «на принципах равноправия, взаимного уважения и невмешательства во внутренние дела друг друга».

Кроме того, Трамп и президент РФ высказались в пользу активной совместной деятельности по нормализации российско-американских отношений — в частности путем «создания надежной основы двусторонних связей путем развития их торгово-экономического компонента».

Обсудили политики и проблемы урегулирования кризиса в Сирии.

В завершении беседы Трамп и Путин условились в дальнейшем поддерживать контакты по телефону и в перспективе рассмотреть возможность личной встречи.