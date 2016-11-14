Президент России Владимир Путин поздравил избранных президентов Болгарии и Молдавии с победой на выборах. Об этом говорится на сайте Кремля.

Путин направил поздравление председателю молдавской Партии социалистов Игорю Додону, который во втором туре был избран президентом страны.

Глава России пригласил Додона приехать в РФ и «пожелал ему успехов в ответственной деятельности во главе государства».

Также российский лидер поздравил Румена Радева с избранием на пост президента Болгарии. Он пожелал Радеву «успехов в ответственной государственной деятельности» и отметил «значительный потенциал для дальнейшего развития российско-болгарских отношений».

Между тем в Молдавии проигравший кандидат в президенты, лидер партии «Действие и солидарность» Майя Санду намерена опротестовать результаты голосования в Конституционном суде, сообщает РИА Новости.

По ее словам, прошедшие выборы не были свободными. В связи с этим Санду потребовала отставки главы ЦИК и министра иностранных дел Молдавии.