14 ноября 2016, 09:11
На выборах президента Молдавии победил социалист
Победу на выборах президента Молдавии одержал кандидат от Болгарской социалистической партии генерал Румен Радев. Об этом сообщает ТАСС.
Таковы данные Центризбиркома страны по итогам обработки 99,33% голосов.
За Радева отдали свои голоса 59,35% избирателей. Его соперница Цецка Цачева от партии «Граждане за европейское развитие Болгарии» получила 36,17% голосов.
Стоит отметить, что правящая до выборов партия «Граждане за европейское развитие Болгарии» уже признала поражение своего кандидата, а ее лидер, премьер-министр страны Бойко Борисов, в ближайшие дни намеревается подать в отставку.
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