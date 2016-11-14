Новый молдавский президент пообещал первым делом приехать в Москву

Первой зарубежной поездкой после вступления в должность президента Молдавии Игоря Додона станет визит в Москву. Об этом он заявил сегодня, после победы на выборах, сообщает «Интерфакс».

«Первый визит за рубеж, как я уже говорил, состоится в Москву. Мы обязаны работать, восстанавливать стратегическое партнерство с Российской Федерацией», — отметил избранный президент.

Додон — лидер молдавской Партии социалистов. Он победил во втором туре выборов, набрав 52% голосов избирателей.

В Кремле положительно отметили его победу, связав с ней улучшение отношений между странами.

«Если мы увидим, что, по крайней мере, на высшем уровне будет декларироваться желание развивать отношения, это вызовет взаимность и удовлетворение в Москве, это однозначно», — заявил сегодна пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков (цитата по ТАСС).