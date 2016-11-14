14 ноября 2016, 13:01
В Думу внесен законопроект о переводе семейных побоев в КоАП
В Госдуму внесен законопроект о декриминализации побоев со стороны близких родственников, сообщила соавтор документа, депутат от «Единой России» Ольга Баталина, говорится на сайте партии.
Ранее Госдума приняла закон, переводящий побои из Уголовного кодекса в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП). При этом в виде исключения побои со стороны близких родственников оставили в УК.
Нынешние поправки, как сообщают их авторы, устраняют это исключение.
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