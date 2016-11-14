Deutsche Bank предложил инвесторам вложиться в рубль из-за Трампа

Избрание миллиардера Дональда Трампа президентом США может положительно повлиять на динамику курса и экономические перспективы российской валюты, считают в Deutsche Bank. Его аналитики рекомендуют инвесторам вкладываться в рубль, отдавая ему предпочтение среди других валют развивающихся рынков, передает Bloomberg.

Deutsche Bank аргументирует свой совет доходностью рублевых операций carry trade и низкой зависимостью российской валюты от ставки Федеральной резервной системы (ФРС) США и политики новоизбранного главы Белого дома.

«Рубль — хорошее убежище среди валют развивающихся рынков», — резюмировал аналитик Deutsche Bank Гаутам Калани. Он также верит в улучшение российско-американских отношений после прихода Трампа к власти — хотя рынок, по его словам, пока не учел этот позитивный фактор в оценках рубля.

В частности, Deutsche Bank советует инвесторам длинные позиции по рублю против колумбийского песо, который куда сильнее зависит от действий США. Еще одна рекомендация — приобретать рубли против южнокорейской воны.

Однако в краткосрочной перспективе, отмечают аналитики немецкого банка, курс российской валюты может испытать на себе негативное влияние глобальных распродаж валют на развивающихся рынках.