Путин распорядился создать объединенную группировку войск с Арменией

Президент России Владимир Путин поручил Минобороны России совместно с МИДом провести переговоры с Арменией по созданию объединенной группировки войск двух стран и подписать договор от имени РФ. Соответствующее распоряжение президента опубликовано на портале правовой информации.

На прошлой неделе на портале правовой информации был опубликован проект соглашения, согласно которому Россия и Армения планируют создать объединенную группировку войск в Кавказском регионе.

Группировка призвана прикрыть сухопутную часть границ России и Армении. Управлять ей будет объединенное командование.