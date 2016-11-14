Подозреваемого в стрельбе из автомата в Москве отпустили под подписку о невыезде

В Москве сотрудники правоохранительных органов отпустили задержанного 25-летнего уроженца Баку под подписку о невыезде. Он подозревается в стрельбе в воздух из автомата на улице Баумана. Об этом сообщает агентство «Москва» со ссылкой на источник в полиции.

В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «хулиганство». Ранее в полицию поступило сообщение о стрельбе на проезжей части улицы.

«Прибывшие на место происшествия полицейские выяснили, что на проезжей части припаркован автомобиль Infiniti QX56, в котором находятся 30-летний уроженец Петропавловска-Камчатского и 25-летний уроженец Баку, оба безработные. В совершении преступления был изобличен уроженец Баку», — рассказал собеседник агентства.

В багажнике автомобиля оперативники обнаружили автомат и патроны. Они изъяты правоохранительными органами.