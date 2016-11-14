Приложение резидента «Сколково» находит свободные парковочные места

Новая версия приложения «Где парковка», позволяющего находить свободные парковочные места где угодно, в том числе и во дворе, проходит закрытое тестирование. Об этом объявила одноименная компания, резидент кластера информационных технологий Фонда «Сколково».

Василий Рыжонков, директор Центра мобильных технологий Фонда «Сколково», подчеркивает актуальность сервисов поиска парковок для крупных мегаполисов (Москва, Лондон, Париж, Нью Йорк и др.): «Дело в том, что в связи с развитием технологий Интернета вещей, умными становятся практически все объекты инфраструктуры города, в том числе платные и бесплатные парковки. Однако это одновременно и узкое место будущей «умной транспортной инфрастуктуры» города, так как не все парковки оснащены необходимыми сенсорами и детекторами для автоматизации сбора данных».

Предлагаемое компанией решение – это оптические парковочные сенсоры, состоящие из недорогого смартфона и солнечной батареи. Сенсор устанавливается на окно офиса или квартиры, при помощи компьютерного зрения он в автоматическом режиме анализирует наличие парковочных мест в зоне видимости и отправляет карту с точным расположением свободных парковочных мест на смартфон пользователя при его приближении к дому. Технология универсальна и может применяться в любом городе мира, на улице, во дворе и на частной парковке.

Решение, позволяющее автомобилистам решить проблемы с парковкой самостоятельно, представлено впервые в мире, комментирует начало тестирования Павел Титов, основатель компании «Где парковка». Он также подчеркивает, что возможность видеть в своем смартфоне полную карту расположения парковочных мест в реальном времени значительно сокращает затраты времени на поиск парковки, ликвидирует перепробеги, уменьшает движение и вредные выбросы во дворах.

«Продуктивное взаимодействие с Фондом «Сколково» позволило нам выявить, что наиболее остро проблема ощущается автомобилистами, которые паркуются у себя во дворе, и разработать решение, работающее здесь и сейчас, не зависящее от городских властей и транспортной инфраструктуры», – отмечает Павел Титов.

Парковочный сенсор можно собрать самостоятельно: потребуются ненужный смартфон с установленным приложением «Где парковка», крепление на стекло и солнечная батарея. Или можно заказать готовый настроенный комплект, который займет минимум места на окне, а использование в нем солнечной батареи позволит избежать лишних проводов. В случае недостаточного обзора из окна, приложение отобразит данные о наличии парковочных мест, собранные сенсорами других жителей.

«Компания «Где парковка» не только разработала сервис сбора данных и интеграции с оснащенными сенсорами парковками города, но и предлагает пользователям дешево и быстро оснащать собственные парковочные места. Это в какой-то степени краудсорсинг, где ответственность за создание умной инфраструктуры ложится на плечи сознательных граждан. Такой подход уже зарекомендовал себя в таких сервисах как «Активный гражданин». Уверен, что при правильном подходе и в партнерстве с городом данный подход позволит компании Где парковка увеличить свое присутствие на рынке», – считает Василий Рыжонков.

Приложение будет доступно для смартфонов с операционными системами Android и IOS. Ролик, демонстрирующий работу приложения, а также форма регистрации для участия в закрытом тестировании размещены на сайте www.gdeparkovka.org.