Выпускник Открытого университета Сколково стал одним из лучших танцоров диссертаций

Российский биолог Евгений Согорин, выпускник Открытого университета Сколково (ОтУС), стал одним из победителей конкурса «Станцуй свою диссертацию» (Dance Your Ph.D.), который ежегодно проводит журнал Science.

Конкурс, основанный биологом и научным журналистом Джоном Боханноном (John Bohannon), проходит уже в девятый раз. Его участники передают содержание своего диссертационного исследования языком танца. Автор научной работы должен обязательно быть одним из исполнителей. Видеозаписи танцев ученые присылают в редакцию журнала. Конкурс проходит по нескольким номинациям: физика, химия, биология, социальные науки. В этом году на конкурс было прислано 60 видеозаписей. Из них отобрали 12 роликов-финалистов, представляющих ученых из восьми стран.

Евгений Согорин получил премию в номинации «Химия». Срежиссированный им балет посвящен биосинтезу белка, стадии трансляции. Этот процесс включает в себя соединение двух субъединиц рибосомы на цепи матричной РНК — носителе информации о синтезируемом белке — и рост белковой цепи. Известно, что на одной цепи РНК может одновременно находиться несколько рибосом. Танец рассказывает о том, почему рибосомы не встают в «пробки».

Евгений – выпускник Летней школы ОтУС 2013 «Взгляд в будущее», участник Школы игромастеров, а также был стажером-игропрактиком на Летней школе ОтУС 2015 года. По мнению Андрея Егорова, исполнительного директора ОтУС, победа Евгения показывает, что наукой заниматься не только полезно, но и весело, что ученые по уровню своей креативности не уступают «профессиональным маркетологам».

«Другой важный момент заключается в том, что это международный конкурс, важно быть частью мирового комьюнити и конкурировать на глобальном уровне. Глобальное видение – один из факторов, который мы пытаемся привить участникам ОтУС, т.к. «Сколково» – это международный проект, и мы ожидаем, что выпускники ОтУС станут звездами в мире науки и предпринимательства», – подчеркивает значимость международного признания Андрей Егоров.