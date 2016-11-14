Штайнмайера выдвинут на пост президента Германии

Правящая коалиция Германии договорилась о выдвижении главы внешнеполитического ведомства Франка-Вальтера Штайнмайера кандидатом на пост президента страны, передает телеканал n-tv.

Прежде чем прийти к этому решению, лидеры коалиции провели не одну встречу, пытаясь остановиться на одной кандидатуре. Отмечается, что Христианско-демократический союз (ХДС), возглавляемый канцлером Ангелой Меркель, не давал однозначного ответа.

Рассматривались также кандидатуры министра финансов Вольфганга Шойбле, председателя Федерального конституционного суда ФРГ Андреаса Фоскуле и главы министерства обороны Урсулы фон дер Ляйен.

Действующий лидер Германии Йоахим Гаук в июне заявил, что не планирует выдвигать свою кандидатуру на второй срок. Нового президента выберет Федеральное собрание, которое включает в себя около 1260 делегатов. Это произойдет 12 февраля 2017 года.