Путин и Меркель обсудили угрозу пропажи транзитного газа на Украине

Президент РФ Владимир Путин и канцлер ФРГ Ангела Меркель провели телефонные переговоры, в ходе которых обсудили транзит российского газа в Европу через Украину, сообщается на сайте Кремля.

Российский лидер напомнил своей собеседнице, что зима в этом году ожидается холодной (таковы прогнозы синоптиков), — а это увеличивает риски «несанкционированного отбора украинской стороной части российского газа, поставляемого в Европу в соответствии с действующими контрактами».

В связи с этим Путин и Меркель условились провести переговоры по линии Евркомиссии, «Газпрома» и руководства российского министерства энергетики.

Напомним, ранее связь между неблагоприятным прогнозом погоды на зиму и вероятностью несанкционированного отбора транзитного газа украинской стороной отмечал глава Минэнерго РФ Александр Новак.

Он несколько раз упоминал, что Украина не накопила достаточного количества голубого топлива в своих подземных хранилищах, чтобы безболезненно прожить зимний сезон.