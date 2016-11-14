Обстрелявшие полицейскую машину подростки обнаружены мертвыми

Следственный комитет России сообщает, что псковских подростков, забаррикадировавшихся в доме после обстрела полицейского автомобиля, нашли мертвыми с огнестрельными ранениями. Ими оказались 15-летние Денис М. и Екатерина В., передает Life.ru.

«Следователи производят тщательный осмотр места происшествия и обследование прилегающей территории. Назначаются судебно-медицинская, а также посмертная психолого-психиатрическая экспертизы. Выясняется наличие (или отсутствие) в крови молодых людей алкоголя или наркотических веществ. В обязательном порядке будут изучены условия проживания подростков, а также причины и условия, побудившие их на столь отчаянный шаг», — отметили в СКР.

Представитель УМВД по Псковской области Алексей Баранов сообщал Lenta.ru, что с подростками вели переговоры. С их стороны не предъявлялось никаких требований. Однако после нескольких часов безрезультатных переговоров несовершеннолетние перестали выходить на связь с сотрудниками спецподразделений. Было принято решение штурмовать здание, но подростки были обнаружены мертвыми.

Следователи проводят работу с их родителями.

Как сообщалось ранее, полицейские отправились в один из домов поселка Струги Красные для проверки информации о месте нахождения пропавшего без вести подростка. По машине сотрудников полиции был открыт огонь из огнестрельного оружия.