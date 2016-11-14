В Петербурге арестованы восемь подозреваемых в терроризме

Калининский суд Санкт-Петербурга принял решение арестовать задержанных накануне граждан СНГ, подозреваемых в терроризме. Они обвиняются по статье 222 УК РФ (Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия и боеприпасов). Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу суда северной.

Ранее сообщалось о задержании ФСБ группы людей, предположительно, готовивших теракты в Москве и Санкт-Петербурге.

«ФСБ РФ при поддержке МВД России и во взаимодействии с иностранными партнерами из республик Таджикистан и Кыргызстан пресечена деятельность межрегиональной террористической группы, состоящей из выходцев стран Центрально-азиатского региона, планировавших совершить серию резонансных диверсионно-террористических акций в Москве и Петербурге с применением автоматического оружия и самодельных взрывных устройств большой мощности» — говорилось в сообщении ЦОС ФСБ.

Также сообщалось, что было обнаружено и изъято четыре самодельных взрывных устройства большой мощности, боеприпасы и средства связи.

СМИ рассказали, что члены преступной группы планировали взорвать торговые центры «Галерея» на Лиговском проспекте, а также «Академпарк» на проспекте Науки. Они дают показания о контактах с руководителями террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России).