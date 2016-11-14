Тесаку продлили арест на полгода за «оккупай-наркофиляй»

Националисту Максиму Марцинкевичу и другим фигурантам дела о самоуправной борьбе с торговцами спайсом суд продлил арест на полгода. У Марцинкевича срок ареста истекает после 17 апреля 2017 года, сообщает РИА Новости.

Такое решение принял Бабушкинский райсуд Москвы. Марцинкевич и еще девять фигурантов дела обвиняются в экстремизме, хулиганстве, разбое, умышленном уничтожении чужого имущества.

Речь идет о так называемом движении «оккупай-наркофиляй» — борьбе с торговцами наркотиками в столице путем их избиения и запугивания.

Нападения совершались в 2013-2014 годах. Некоторые из расправ были сняты на видео и доступны в интернете.