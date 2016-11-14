Росгвардия научится видеть сквозь стены

Руководитель департамента средств инженерной разведки группы компаний «Логис-Геотех» Игорь Веденеев рассказал о портативных радарах, которые получит Росгвардия. Устройство способно обнаружить людей по биению сердца и расширению грудной клетки при дыхании даже за толстой стеной и через грунт. Об этом сообщают «Известия».

С помощью новейшего радара-стеновизора РО-900, разработанного «Логис-Геотехом», бойцы смогут «видеть» злоумышленников на расстоянии до 21 метров, а также определять их траекторию движения. Вес устройства составляет менее 1 кг, оно оснащено небольшим цветным дисплеем, где отражается полученная информация. Прибор работает по принципу георадара-локатора.

«Стеновизор РО-900 уже прошел все испытания, подтвердил характеристики и в настоящее время поставляется одной из российских спецслужб. Уже в следующем году мы начнем поставку стеновизоров Росгвардии. К изделиям также проявляют интерес МВД и другие силовые ведомства. Особую заинтересованность выразили представители МЧС, которые планируют использовать их для поиска людей в завалах», — уточнил Веденеев.

Эксперты полагают, что прибор существенно поможет спецслужбам в работе. Администратор интернет-проекта «Отвага-2004» Леонид Карякин подчеркивает, что «зачастую невозможно точно определить количество засевших злоумышленников в здании, что во время штурма чревато потерями среди личного состава. Ситуация усугубляется, если террористы захватили заложников, тогда становится невозможно провести разведку с помощью роботов или дронов».

Он также отметил, что отечественная разработка уникальна и имеет весомое преимущество перед аналогичными устройствами, использующимися в спецподразделениях НАТО, где системы тактического наведения способны видеть только через одну стену и не могут обнаруживать затаившихся людей.