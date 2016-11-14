Защитников «Торфянки» задержали за оскорбление чувств верующих

Полиция задержала нескольких активистов, выступающих против строительства православной церкви в столичном парке «Торфянка». Двум задержанным — Наталье Федоровой и Евгению Лебедеву — предъявили обвинение в оскорблении чувств верующих, говорится в сообщении на сайте партии «Яблоко», которая оказывает поддержку противникам стройки.

Отмечается, что ранним утром в квартирах активистов прошли обыски, после чего противников строительства храма задержали. По данным «ОВД-Инфо», были задержаны 10 человек.

На странице «Яблока» также говорится, что одной из задержанных стала юрист Марина Веригина, консультировавшая противников строительства.

«Мужчины в форме сотрудников правоохранительных органов стали стучаться в квартиру Марины Веригиной в 6 утра, она не открыла дверь, но ее выломали и забрали всю семью», — говорится в сообщении.