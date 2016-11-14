Акции «Трансаэро» взлетели на 55% из-за новости о возрождении компании

Из-за планов компании «Трансаэро» конвертировать долги в акции торги на «Московской бирже» существенно оживились. К 11:40 московскому времени ее акции взлетели более чем на 55% - до 6,75 рублей за штуку.

«По "плану А" кредиторы компании конвертируют свои долги в увеличение акционерного капитала "Трансаэро" и становятся его совладельцами. "Хвост" из небольших долгов выкупается либо крупными кредиторами, либо сторонним инвестором. Таким образом, число будущих акционеров "Трансаэро" будет ограничено крупнейшими банками, а также менеджментом компании. Банки получат возможность участия в проекте с ориентировочной стоимостью 500 млн долларов - 1 млрд долларов к 2018-2019 году», - рассказали «Интерфаксу» пресс-службе «Трансаэро».

Не исключается, что авиакомпания начнет работу в 2017 году под старым брендом. Велика вероятность того, что она будет базироваться на авиаузле Санкт-Петербурга или южных городов, чтобы избежать «лобовой конкуренции с крупнейшими авиакомпаниями» в Москве.

Возможно, что к 2018 году парк авиакомпании будет насчитывать 30 самолетов. А основу штатного расписания может составить бывший персонал «Трансаэро».

Отметим, что с 26 октября 2015 года был аннулирован сертификат эксплуатанта авиакомпании без права его восстановления. «Трансаэро» не смог погасить свою задолженность общей суммой около 250 млрд рублей.

В ноябре стало известно, что совет директоров авиакомпании обсудит восстановление ее деятельности.