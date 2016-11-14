«Трансаэро» предложила кредиторам конвертировать долги в акции

Гендиректор обанкротившейся авиакомпании «Трансаэро» Александр Бурдин составил обращение к акционерам, в котором предлагает кредиторам компании конвертировать их претензии в акции нового перевозчика, который будет работать на базе старого. Об этом пишут «Ведомости» и «Интерфакс».

«По "плану А" кредиторы компании конвертируют свои долги в увеличение акционерного капитала "Трансаэро" и становятся его совладельцам. "Хвост" из небольших долгов выкупается либо крупными кредиторами, либо сторонним инвестором», — цитирует «Интерфакс» сообщение пресс-службы компании.

Бурдин в интервью «Ведомостям» сообщил, что совет директоров «Трансаэро» согласился создать нового перевозчика на базе обанкротившегося, теперь это решение должны утвердить кредиторы.

Новая «Трансаэро», по его словам, хочет начать полеты с апреля и в течение двух лет будет летать только по России.

Активы компании он оценил в 3-5 млрд рублей, при том претензий к компании выдвинуто на 251 млрд рублей.

Основатель и владелец контрольного пакета «Трансаэро» Александр Плешаков доли в новой компании не получит, указывает Бурдин.

Инвестиции в нового перевозчика гендиректор оценивает до 75 млн долларов до 2018 года включительно. В том же году, по его подсчетам, компания начнет приносить прибыль.