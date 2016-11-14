Председатель КНР поздравил Трампа с победой

Председатель КНР Си Цзиньпин и недавно избранный президентом США Дональд Трамп провели телефонный разговор. Во время беседы Си Цзиньпин поздравил республиканца с победой на выборах, сообщает Reuters со ссылкой на администрацию Трампа.

«Во время телефонного звонка лидеры выразили "четкое ощущение взаимного уважения" друг к другу, а избранный президент США заявил о своей уверенности в том, что у обоих лидеров будут одни из самых прочных отношений, чтобы страны могли совместно двигаться вперед», — отметили в окружении миллиардера.

Трамп ответил Си Цзиньпину благодарностью за его поздравление.

Стоит отметить, что, в отличие большинства стран, КНР поздравил Трампа с победой лишь спустя пять дней после выборов.