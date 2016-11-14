Саммит НАТО решили отложить из-за избрания Трампа

Саммит руководителей стран НАТО, запланированный на весну 2017 года, перенесен на лето из-за победы республиканца Дональда Трампа на президентских выборах США. Об этом в выходные писал Spiegel Online, сегодня новость подхватили русскоязычные СМИ.

Немецкий журнал не сообщает об источниках такой информации, заявляя лишь, что решение было принято в НАТО, чтобы дать Трампу больше времени для выстраивания его политики с альянсом.

В НАТО, по данным издания, рассматривают три сценария, которых станут придерживаться США при Трампе:

- полный отказ от присутствия военных сил США в Восточной Европе или

- сокращение контингента США в Европе или

- уменьшение США расходов на НАТО, о котором ранее уже говорил Трамп.

После победы Трампа на выборах генсек НАТО Йенс Столтенберг уже выражал озабоченность по поводу сохранения единства НАТО при новом президенте.