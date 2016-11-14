Песков допустил встречу Путина с Трампом до смены президента США

Президент России Владимир Путин может встретиться с избранным президентом США Дональдом Трампом еще до инаугурации последнего. Такое мнение высказал пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.

«Не знаю, будут ли какие-то контакты между президентом и Трампом до инаугурации. Мне это неизвестно, но, конечно, этого нельзя исключать. Поздравительное послание уже было направлено», — заявил он в интервью «Московскому комсомольцу».

Он уточнил, что запланированный телефонный разговор между Путиным и Трампом пока не состоялся.

Песков находится в США, согласно официальным сообщениям, на матче за мировую шахматную корону, который проходит в Нью-Йорке между россиянином Сергеем Карякиным и действующим чемпионом мира норвежцем Магнусом Карлсеном. Всего они сыграют 12 партий. Матч продлится до 30 ноября.