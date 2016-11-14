За последние десять лет европейцы стали работать дольше

Статистическая служба Европейского союза Eurostat подсчитала, что за последнее время в Европе увеличилась продолжительность трудовой жизни: по данным за 2015 год, она, в среднем, составляет 35,4 года.

Речь идет о показателе, который рассчитывается на основе ожиданий по поводу того, сколько лет человек, начиная с 15-летнего возраста, проведет на рынке труда в качестве занятого или безработного.

Рекорд по трудовому «долгожительству» бьет Швеция — местные жители работают, в среднем, 41,2 года. На втором месте — Нидерланды (39,9 года), на третьем — Дания (39,2 года). Замыкают пятерку лидеров Великобритания (38,6 года) и Германия (38 лет).

На противоположном конце рейтинга — в списке самых малоработающих — оказались Италия (30,7 года), Болгария (32,1 года), Греция (32,3 года), Бельгия, Хорватия, Польша и Венгрия (по 32,6 года), а также Румыния (32,8 года).

По сравнению с 2005 годом ожидаемая средняя продолжительность трудовой жизни в ЕС, в среднем, возросла на 1,9 года: при этом у женщин прирост составил 2,6 года, у мужчин — 1,2 года.