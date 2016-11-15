Полiт.ua Государственная сеть Государственные люди Войти
15 ноября 2016, Вторник, 14:02
Facebook Twitter LiveJournal VK.com RSS

НОВОСТИ

СТАТЬИ

АВТОРЫ

ЛЕКЦИИ

PRO SCIENCE

ТЕАТР

РЕГИОНЫ

СОБЫТИЯ

Бизнесу:
Нетленка
Семинары
Новости регионов

Две многоэтажки в проблемном Академе готовы к сдаче
Кому больше нужен дальневосточный гектар, нашим или китайцам?
10 молодежных проектов Хабаровска по итогам форума получат от 100 до 300 тысяч рублей
Международные проблемы опто- и микроэлектроники обсудят в Хабаровске около 100 ученых
Хабаровский край на ДВ-форуме представил модель проектного управления
Врач Болоняева заменит коммунальщика Гладких в хабаровской краевой думе
Дальний Восток «окапывается» на границах и за ее пределами. Напряжение растет
Опасный картельный сговор пресекла ФАС в чукотской авиации и в окружной власти
В Тбилиси у здания ЦИКа прошел митинг против результатов выборов
Полицейские нашли двух юных подруг, ушедших из дома
Loading...
Спецпроекты
Выборы-2016 с Линой Арифулиной
Экологическая повестка
Открытое государство
Русская политейя
Прыжок в будущее
Проект "Москва"
История: человек, институты
Национальные литературы
Документы
О проекте
Партнеры
15 ноября 2016, 13:22
гражданская авиация рейтинги

Российские авиакомпании не попали в список лучших в 2017 году

Самолет British Airways
Самолет British Airways
Pieter van Marion

Рейтинг лучших авиакомпаний мира в 2017 году опубликовал портал AirlineRatings. Ни одна авиакомпания России не вошла в топ-10.

По версии портала, лидером топа является национальный перевозчик Новой Зеландии Air New Zealand. За ним идет крупнейшая авиакомпания Австралии Qantas Airways. Замыкает тройку сингапурская Singapore Airlines.

Далее в рейтинге следует авиакомпаний из Гонконга Cathay Pacific Airways. За ним идут Virgin Australia и Virgin Atlantic, которые входят в Virgin Group бизнесмена Ричарда Брэнсона.

Шестое место рейтинга досталось британской компании British Airways, седьмое — Etihad Airways (ОАЭ), восьмое — японской All Nippon Airways, девятое — тайваньской Eva Air и десятое — Lufthansa (Германия).

При составлении рейтинга использовалась семизвездочная шкала безопасности, созданная экспертами портала. Она разрабатывалась 2 года и получила одобрение Международной организации гражданской авиации (ICAO). Специалисты также учитывали качество обслуживания клиентов, внедрение инновационных разработок и заинтересованность сотрудников компаний в работе.

Обсудите в соцсетях

Система Orphus
Смотрите также:
Loading...

Главные новости

Лидеры партий, конкурирующих за второе место на выборах, - Владимир Жириновский и Геннадий Зюганов.
Зюганов и Жириновский допустили отставку правительства
Владимир Путин и Дмитрий Медведев
Путин и Медведев обсудили задержание Улюкаева
Празднование присоединения Крыма.
МУС приравнял присоединение Крыма к России к военному конфликту
Алексей Улюкаев
СМИ назвали Улюкаева единственным фигурантом дела о взятке
Спецоперация ФСБ
ФСБ задержала боевиков ИГ за подготовку терактов в Москве и Ингушетии
Архив новостей

Самое читаемое

Глава Министерства экономического развития Алексей Улюкаев
СК задержал Алексея Улюкаева за получение взятки
Авианосец «Адмирал Кузнецов»
В НАТО заявили о российском подводном «охотнике»
Флаг Украины
Киев назвал условия возвращения Донбасса и Крыма Украине
Флаги РФ и США
Трамп не запланировал встреч с представителями российских властей
МиГ-29
СМИ сообщили о гибели МиГ-29 с «Адмирала Кузнецова»
13:58 Обаме придется передавать Трампу дела дольше обычного
13:42 Суд отменил смертный приговор экс-президенту Египта Мурси
13:27 Улюкаеву предъявлено обвинение в получении взятки
13:22 Российские авиакомпании не попали в список лучших в 2017 году
13:07 СМИ опровергли задержание Улюкаева с поличным

ЗАБВЕНИЯ.NET

Мемория. Владимир Русанов
Владимир Русанов
15 ноября 1875 года родился Владимир Русанов, исследователь Арктики
13:03 В Госдуме допустили парламентское расследование в отношении Улюкаева
12:56 МУС приравнял присоединение Крыма к России к военному конфликту
12:47 СКР выдвинул претензии к «ВКонтакте» из-за «группы смерти»
12:41 Новые вакцины отбирают у бактерий железо
12:22 МИД РФ назвал расширение санкций США проявлением провала политики Обамы
12:14 РКК «Энергия» назвала дату высадки первого россиянина на Луну
12:06 В Польше эксгумировали останки Леха Качиньского
11:59 Зюганов и Жириновский допустили отставку кабмина после ареста Улюкаева
11:45 В Приморском океанариуме назвали возможную причину гибели дельфинов
11:41 СМИ назвали Улюкаева единственным фигурантом дела о взятке
11:24 Володин прокомментировал задержание Улюкаева
11:21 СМИ назвали главных кандидатов на пост госсекретаря США
11:08 СМИ допустили привлечение Тулеева к делу о вымогательстве
10:57 Apple может представить очки дополненной реальности в 2018 году
10:45 Хиллари Клинтон победила на выборах в Нью-Гэмпшире
10:41 СМИ назвали дату суда по избранию меры пресечения Улюкаеву
10:20 ФСБ задержала боевиков ИГ за подготовку терактов в Москве и Ингушетии
10:05 Мать с пятью детьми погибла при пожаре в Тверской области
10:03 Назначен временно исполняющий обязанности главы Минэкономразвития
09:47 МУС нашел признаки военных преступлений США в Афганистане
09:29 Третья партия матча за шахматную корону завершилась ничьей
09:20 Администратор группы «ВКонтакте» задержан за подстрекательство к суициду
09:11 Путин и Медведев обсудили задержание Улюкаева
09:00 В Кремле и Думе прокомментировали задержание Улюкаева
03:17 СК задержал Алексея Улюкаева за получение взятки
01:24 Минфин США внес в санкционный список шесть крымских политиков
01:10 Трамп пожелал США долгих и крепких отношений с Россией
00:56 ОПЕК дошла до финальной стадии переговоров о заморозке нефтедобычи
00:29 В Киеве начали розыск пропавшего экс-офицера ФСБ
00:08 Могерини опровергла слухи о создании единой армии ЕС
14.11 23:46 Путин и Трамп признали отношения РФ с США неудовлетворительными
14.11 23:38 Тимошенко призвала украинцев к протесту против «прогнившей власти»
14.11 22:46 Мизулина обвинила компьютерные игры в гибели псковских подростков
14.11 22:21 Путин и Меркель обсудили угрозу пропажи транзитного газа на Украине
14.11 21:41 Горбачева выписали после установки кардиостимулятора
14.11 21:20 Deutsche Bank предложил инвесторам вложиться в рубль из-за Трампа
14.11 21:03 Лавров выразил возмущение из-за отказа Илюмжинову в американской визе
14.11 20:52 Тесаку продлили арест на полгода за «оккупай-наркофиляй»
14.11 20:45 СБУ завела дело о присвоении украинского имущества в Крыму
14.11 20:16 Минобороны России подтвердило аварию истребителя с «Адмирала Кузнецова»
14.11 20:16 Источник сообщил об отказе Кремля от досрочных выборов президента
14.11 20:14 Кот Ассанжа собрал толпу возле посольства Эквадора в Лондоне
14.11 19:49 За последние десять лет европейцы стали работать дольше
14.11 19:47 Избранный президент Молдавии отказался юридически признавать Крым
14.11 19:12 СМИ сообщили о гибели МиГ-29 с «Адмирала Кузнецова»

Редакция

Электронная почта: politru.edit1@gmail.com
Адрес: 129343, Москва, проезд Серебрякова, д.2, корп.1, 9 этаж.
Телефоны: +7 495 980 1893, +7 495 980 1894.
Стоимость услуг Полит.ру
Свидетельство о регистрации средства массовой информации
Эл. № 77-8425 от 1 декабря 2003г. Выдано министерством
Российской Федерации по делам печати, телерадиовещания и
средств массовой информации. Выходит с 21 февраля 1998 года.
При любом использовании материалов веб-сайта ссылка на Полит.ру обязательна.
При перепечатке в Интернете обязательна гиперссылка polit.ru.
Все права защищены и охраняются законом.
© Полит.ру, 1998–2014.