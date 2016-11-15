Российские авиакомпании не попали в список лучших в 2017 году

Рейтинг лучших авиакомпаний мира в 2017 году опубликовал портал AirlineRatings. Ни одна авиакомпания России не вошла в топ-10.

По версии портала, лидером топа является национальный перевозчик Новой Зеландии Air New Zealand. За ним идет крупнейшая авиакомпания Австралии Qantas Airways. Замыкает тройку сингапурская Singapore Airlines.

Далее в рейтинге следует авиакомпаний из Гонконга Cathay Pacific Airways. За ним идут Virgin Australia и Virgin Atlantic, которые входят в Virgin Group бизнесмена Ричарда Брэнсона.

Шестое место рейтинга досталось британской компании British Airways, седьмое — Etihad Airways (ОАЭ), восьмое — японской All Nippon Airways, девятое — тайваньской Eva Air и десятое — Lufthansa (Германия).

При составлении рейтинга использовалась семизвездочная шкала безопасности, созданная экспертами портала. Она разрабатывалась 2 года и получила одобрение Международной организации гражданской авиации (ICAO). Специалисты также учитывали качество обслуживания клиентов, внедрение инновационных разработок и заинтересованность сотрудников компаний в работе.