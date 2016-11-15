Apple может представить очки дополненной реальности в 2018 году

Apple начала разработку собственных очков виртуальной реальности, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники в компании.

Сам проект носит секретный статус. Известно, что он находится на ранней стадии разработки — технология проходит первичные испытания. В случае, если руководство Apple решит запустить массовое производство, то первые очки Apple могут быть представлены не ранее 2018 года.

Предполагается, что очки с прозрачными дисплеями вместо обычных линз, будет беспроводным способом подключаться к iPhone, синхронизироваться с ним и отображать информацию с экрана смартфона в режиме реального времени. Как и в других аналогичных устройствах, например, Google Glass, на оба дисплея будут проецироваться изображения, тексты и другая визуальная информация.