Могерини опровергла слухи о создании единой армии ЕС

Глава европейской дипломатии — верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини — утверждает, что план ЕС по обороне и безопасности не предполагает создания европейской армии, передает ТАСС.

По ее словам, этот план также не нацелен на формирование европейских штабных структур или обеспечение территориальной обороны Евросоюза. Могерини напомнила, что собственной армии нет даже у НАТО.

Напомним, разговоры о формировании европейской армии пошли после того, как глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер заявил о невозможности для ЕС полагаться на США в плане обеспечения безопасности из-за избрания главой Белого дома Дональда Трампа.