В Лондоне завершился двухдневный допрос Ассанжа

Прокуратура Швеции завершила допрос основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа, начатый вчера в посольстве Эквадора в Лондоне. Об этом сообщается на сайте шведского надзорного ведомства.

«Допрос Джулиана Ассанжа в посольстве Эквадора в Лондоне завершен. Результат позже будет письменно представлен Эквадором шведским прокурорам», — говорится в сообщении.

Согласно принятым в Швеции и Эквадоре правилам защиты информации в проведении следственных мероприятий, прокуроры не могут сообщать детали проводимого предварительного следствия.

Джулиана Ассанжа подозревают в сексуальном насилии в отношении двух женщин.

Днем ранее кот Джулиана Ассанжа по случаю допроса своего хозяина «надел» воротничок с полосатым галстуком. Как сообщает RussiaToday, в окне посольства Эквадора в Лондоне, где Ассанж с 2012 года скрывается от ареста и экстрадиции в Швецию, питомец охотно позировал перед фотографами.