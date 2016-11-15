Срок обязательных работ для «гонщицы» Багдасарян увеличили до 520 часов

После рассмотрения новых материалов о неуплате штрафа за нарушение ПДД мировой суд в Москве увеличил общий срок обязательных работ для участницы «гонок» на Gelandewagen Мары Багдасарян до 520 часов, передает телеканал РЕН ТВ.

Ранее нарушительница согласилась исполнять уже наложенное на нее наказание, если срок работ суд больше не увеличит.

Как отмечает телеканал, в ходе заседания 15 ноября Багдасарян почувствовала себя плохо и пожаловалась на проблемы с дыханием. Для оказания помощи девушке в суд вызвали скорую помощь. Медики назвали причиной недомогания нервное напряжение.

Ранее фигурантка дела о «гонках» по Москве на Gelandewagen, стритрейсерша Мара Багдасарян за три дня судебных заседаний получила в общей сложности 410 часов обязательных работ.

Всего в суде рассматривают 67 эпизодов по поводу неуплаты штрафов участницей «гонок» на «Гелендвагене». Помимо обязательных работ Багдасарян также приговорили к десяти суткам ареста.