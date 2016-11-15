Участнице «гонок» на Gelandewagen добавили 14 суток ареста

Мировой судебный участок Савеловского района Москвы назначил участнице «гонок» на Gelandewagen Маре Багдасарян дополнительные 14 суток ареста, передает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря суда Константина Тимошенко.

Ранее, помимо обязательных работ, суд приговаривал Багдасарян к десяти суткам ареста

Во вторник также стало известно, что после рассмотрения новых материалов о неуплате штрафа за нарушение ПДД мировой суд увеличил общий срок обязательных работ для Мары Багдасарян до 520 часов. Ранее нарушительница согласилась исполнять уже наложенное на нее наказание, если срок работ суд больше не увеличит.

СМИ также сообщали, в ходе заседания 15 ноября Багдасарян почувствовала себя плохо и пожаловалась на проблемы с дыханием. Для оказания помощи девушке в суд вызвали скорую помощь. Медики назвали причиной недомогания нервное напряжение.