На Улюкаева надели электронный браслет

Экс-глава министерства экономического развития РФ Алексей Улюкаев, которому суд избрал меру пресечения в виде домашнего ареста по делу о взяточничестве, будет носить электронный браслет, передает РИА Новости.

Источник в правоохранительных органах пояснил, что соответствующее решение вынес Басманный суд Москвы. Браслет позволит отслеживать все передвижения бывшего министра в то время, пока он будет оставаться под домашним арестом.

«В среду, 16 ноября, специалисты должны будут установить в его квартире специальное оборудование, после чего подключить к нему браслет», — пояснил источник.

Напомним, следствие по делу о взятке в размере 2 млн долларов ходатайствовало о заключении Улюкаева под арест, тогда как сам он просил отпустить его под подписку о невыезде.

Ранее стало известно о том, что президент РФ Владимир Путин отправил главу МЭР в отставку в связи с утратой доверия.