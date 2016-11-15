Путин и Медведев обсудили задержание Улюкаева

Президент России Владимир Путин и руководитель правительства Дмитрий Медведев обсудили задержание министра экономического развития РФ Алексея Улюкаева. В пресс-службе российского кабмина отметили, что Дмитрий Медведев считает необходимым проведение самого тщательного расследования.

Владимир Путин был в курсе операции правоохранительных органов, результатом которой стало задержание Алексея Улюкаева. Об этом, как сообщает «Интерфакс», рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

В Минэкономразвития задержание главы ведомства назвали неожиданным. При этом заместитель министра Евгений Елин заявил, что пока не знает, кто будет исполнять обязанности руководителя министерства.

Ранее СКР официально сообщил о задержании главы Минэкономразвития Алексея Улюкаева по подозрению в получении взятки в особо крупном размере. Отмечалось, что в рамках операции ФСБ несколько месяцев прослушивала телефонные разговоры министра.

Возбуждено уголовное дело по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки должностным лицом в особо крупном размере, сопряженное с вымогательством). Данная статья допускает максимальное наказание в виде 15 лет лишения свободы.