СМИ узнали о возможном ослаблении бюджетных ограничений в РФ

Осведомленные источники сообщили, что в своих бюджетных планах Россия может ослабить ограничения накануне президентских выборов в 2018 году, передает Reuters.

По их словам, в 2017 году российское правительство составило «более-менее реалистичный» бюджетный план, а вот на последующие два года имеются «скорее ожидания, чем жесткие цели».

Другой источник утверждает, что бюджетный план имел технический характер и подвергнется пересмотру. Он, в частности, включает заморозку расходов на уровне 16,4 трлн рублей и сокращение дефицита бюджета до 2020 года с 4% до 1%.

18 ноября Государственная Дума обсудит в первом чтении федеральный бюджет на 2017–2019 года.

Напомним, 11 ноября президент РФ Владимир Путин заявил, что российская экономика сейчас находится в стадии стабилизации, хотя говорить о ее кардинальном улучшении пока рано.