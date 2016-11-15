СМИ назвали главных кандидатов на пост госсекретаря США

Переходная команда избранного президента США Дональда Трампа рассматривает в качестве кандидатов на должность госсекретаря бывшего мэра Нью-Йорка Рудольфа Джулиани и экс-посла Соединенных Штатов в ООН Джона Болтона, пишет The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на осведомленные источники.

Рудольф Джулиани, отмечают источники, является давним другом и союзником Трампа. В свою очередь, Джон Болтон известен неоконсервативными взглядами. В 2015 году он призывал начать бомбардировки Ирана.

Отмечается, что окончательное решение новый президент должен принять в ближайшие недели, при этом не исключено, что список претендентов изменится.

11 ноября Дональд Трамп назначил Майка Пенса главой его переходной команды. В состав команды также вошли дети Дональда Трампа: Дональд Трамп-младший, Эрик и Иванка Трамп, несколько членов Конгресса, а также руководитель Национального комитета Республиканской партии Рейнс Прибас. Тогда же сообщалось, что Трамп рассматривает в качестве кандидата на должность главы Пентагона сенатора от штата Нью-Гэмпшир Келли Эйотт.

13 ноября стало известно, что старшим советником Трампа назначен бывший главный редактор крайне правого издания Breitbart Стивен Бэннон, а пост главы президентской администрации занял Ринс Прибас. 11 ноября The Washington Post со ссылкой на осведомленные источники сообщила, что Трамп рассматривает в качестве кандидата на должность главы Пентагона сенатора от штата Нью-Гэмпшир Келли Эйотт.