Министру экономического развития РФ Алексею Улюкаеву предъявлено обвинение в получении взятки с вымогательством и в особо крупном размере, сообщает РБК со ссылкой на официального представителя СКР Светлану Петренко.

По версии следствия, Алексей Улюкаев получил взятку в размере 2 млн долларов. Официальный представитель СКР уточнила, что ФСБ прослушивала телефон министра с лета 2016 года, поэтому сотрудники спецслужбы смогли услышать его требования взятки и угрозы.

РБК со ссылкой на источник, знакомый с ходом расследования, уточняет, что глава Минэкономразвития был в разработке у правоохранительных органов не меньше года, оперативное сопровождение дела осуществляло УСБ ФСБ.

Ранее агентство ТАСС со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией, сообщило, что министр экономического развития РФ пока проходит единственным подозреваемым по делу о взятке в два миллиона долларов. Собеседник агентства при этом отметил, что следователями будет проверяться возможная причастность к этому делу и других лиц. СМИ также опровергли задержание Улюкаева с поличным.