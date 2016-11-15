15 ноября 2016, 17:14
В Петербурге госпитализирован лидер «Чиж и Ко» Сергей Чиграков
Директор рок-группы «Чиж и Ко» Андрей Асанов заявил о госпитализации лидера группы Сергея Чигракова в Санкт-Петербурге. Об этом пишут РИА Новости.
«Его госпитализировали на обследование в одну из хороших больниц Петербурга, никакой угрозы жизни нет», — заверил Асанов.
Ближайшие концерты, запланированные в Челябинске и Тюмени на 16 и 17 ноября соответственно, перенесены на декабрь.
Чиграков является основателем рок-группы «Чиж и Ко», автором песен и ее вокалистом.
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