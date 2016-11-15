В Петербурге госпитализирован лидер «Чиж и Ко» Сергей Чиграков

Директор рок-группы «Чиж и Ко» Андрей Асанов заявил о госпитализации лидера группы Сергея Чигракова в Санкт-Петербурге. Об этом пишут РИА Новости.

«Его госпитализировали на обследование в одну из хороших больниц Петербурга, никакой угрозы жизни нет», — заверил Асанов.

Ближайшие концерты, запланированные в Челябинске и Тюмени на 16 и 17 ноября соответственно, перенесены на декабрь.

Чиграков является основателем рок-группы «Чиж и Ко», автором песен и ее вокалистом.