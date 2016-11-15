В команде Трампа опровергли допуск его детей к государственной тайне

Переходная команда избранного президента США Дональда Трампа опровергла сообщения о том, что будущий глава Белого дома намерен допустить своих детей к секретной государственной информации, сообщает телеканал ABC News.

По его словам представителя команды политика, дети нового президента не заполняли необходимые для получения разрешения документов. «Не стоит ожидать, что это произойдет прямо сейчас», — цитирует телеканал слова собеседника.

14 ноября телеканал CBS News сообщил, что помощники республиканца обратились к представителям Белого дома с просьбой рассмотреть возможность получения детьми Трампа допуска к информации, содержащей государственную тайну. При этом речь шла о двух сыновьях и дочери, которым больше 30 лет. По информации телеканала, для того, чтобы это сделать, дети политика должны быть назначены нынешним правительством на должность советников по вопросам безопасности при своем отце. Однако закон также позволяет Трампу самостоятельно назначить их на посты своих советников после своей инаугурации 20 января.

В окружении избранного президента также сообщали, что Трамп после вступления в должность главы государства передаст свой бизнес под управление детей.