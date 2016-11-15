Хиллари Клинтон победила на выборах в Нью-Гэмпшире

Кандидат от Демократической партии Хиллари Клинтон победила по итогам подсчета результатов голосования на президентских выборах в США в штате Нью-Гэмпшир, сообщает The New York Times.

Эта победа дала кандидату четыре дополнительных голоса в палате выборщиков, однако никак не повлияет на общий итог голосования. Согласно обновленным данным, у республиканца Дональда Трампа 290 голосов выборщиков, у Хиллари Клинтон — 232. При этом Клинтон продолжает лидировать по абсолютному числу голосов, отданных за нее.

Единственным штатом, который еще не подвел итоги голосования, прошедшего 8 ноября, остается Мичиган. Он даст победителю голоса 15 выборщиков.

Как отмечает The New York Times, социологические опросы показывают лидерство Трампа в Мичигане. Кандидата-республиканца поддерживают около 11 тысяч избирателей, таким образом, он обгоняет свою соперницу на 0,3 процентных пункта. Если Трамп одержит победу в Мичигане, он станет первым республиканцем с 1988 года, который наберет более трехсот голосов в палате выборщиков.