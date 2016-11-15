В Кремле и Думе прокомментировали задержание Улюкаева

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал задержание министра экономического развития России Алексея Улюкаева, передает ТАСС.

Песков отметил, что выдвинутые в отношении Улюкаева обвинения очень серьезны и требуют серьезных доказательств. При этом пресс-секретарь президента подчеркнул: «В любом случае, решить что-либо может только суд. Как известно, суд далеко не всегда соглашался с мнением следствия, и наоборот».

При этом Песков, прокомментировавший задержание министр в ночь на 15 ноября, не смог сказать, известно ли о случившемся Владимиру Путину: «Сейчас ночь. Я не знаю, докладываться ли президенту».

Прокомментировали случившееся и в Госдуме. Глава думского комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков выразил удивление задержанием Улюкаева и отметил: «Надеюсь, что разберутся. Серьезное обвинение. Надеюсь, что все будет объективно. В последние годы это уже системная линия наведения порядка, в том числе во властных структурах. У нас губернаторы арестованы, мэры. Это системная работа, которая проводится для того, чтобы искоренять коррупцию».

Депутат Госдумы, экс-прокурор Крыма Наталья Поклонская, в свою очередь, заявила, что задержание Улюкаева подтверждает позицию государства: «В России нет неприкасаемых».

В Центробанке выразили недоумение, зампред ЦБ Сергей Швецов назвал Улюкаева человеком, заслуживающим доверия: «Его в последнюю очередь можно было бы заподозрить в чем-то подобном».

Напомним, ранее СКР официально сообщил о задержании главы Минэкономразвития Алексея Улюкаева по подозрению в получении взятки в особо крупном размере.