СМИ назвали дату суда по избранию меры пресечения Улюкаеву

Вопрос об избрании меры пресечения задержанному министру экономического развития России Алексею Улюкаеву суд рассмотрит 15 ноября. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

«Предполагается, что вопрос об избрании меры пресечения Улюкаеву будет рассмотрен сегодня», — рассказал собеседник агентства и уточнил, что ходатайство будет рассмотрено в Басманном суде.

Как сообщалось ранее, Улюкаев задержан правоохранительными органами в ночь на 15 ноября. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело против министра по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки должностным лицом в особо крупном размере, сопряженное с вымогательством).

В ходе беседы российского лидера Владимира Путина и премьер-министра Дмитрия Медведева было отмечено, что необходимо проведение самого тщательного расследования.

Временно исполняющим обязанности министра экономического развития РФ стал заместитель Улюкаева Алексей Ведев.