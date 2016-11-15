Следствие сообщило о специфических следах на руках Улюкаева

Исполняющая обязанности главы управления по взаимодействию со СМИ СК России Светлана Петренко сообщила, что в распоряжении следствия по делу главы министерства экономического развития РФ Алексея Улюкаева есть ряд весомых доказательств, передает РИА Новости.

По словам Петренко, в числе этих доказательств есть аудиозаписи и видеофайлы, содержание которых пока не разглашается в интересах следствия.

Кроме того, и.о. главы управления по взаимодействию со СМИ СКР утверждает, что виновность Улюкаева подтверждается наличием на его руках «специфических следов» — речь идет о специальном красителе, который наносится на купюры перед их передачей в качестве взятки под контролем правоохранительных органов.

Напомним, о задержании Улюкаева стало известно накануне ночью, оно связано с получением взятки в размере 2 млн долларов. В настоящее время по решению суда министр экономического развития РФ отправлен под домашний арест, который продлится до 15 января, — хотя сам чиновник просил суд избрать в отношении него меру пресечения в виде подписки о невыезде.