Администратор группы «ВКонтакте» задержан за подстрекательство к суициду

В Московской области задержан администратор одной из групп в соцсети «ВКонтакте», подозреваемый в подстрекательстве к самоубийству, сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя Следственного комитета РФ (СКР) Светлану Петренко.

В настоящее время в рамках расследования этого дела в 10 регионах России проходит серия обысков.

Уголовное дело о подстрекательстве к самоубийству было возбуждено следственным управлением СК по Санкт-Петербургу в мае 2016 года. В ходе расследования были установлены факты 15 самоубийств несовершеннолетних в разных регионах России. С декабря 2013 по май 2016 года в соцсети «ВКонтакте» были созданы восемь групп, в которых подростков склоняли к совершению суицида.

«Согласно заключениям психолого-лингвистической экспертизы, в переписке администраторов группы содержится побуждение к совершению суицида, способствовавшее деформации инстинкта самосохранения и девальвации смерти», — цитирует агентство сообщение СКР.

В мае в Омске была задержана 13-летняя школьница, которая оказалась администратором одной из «групп смерти» в соцсети «ВКонтакте». Ранее сообщалось, что домен одной из «групп смерти» был зарегистрирован на Карибских островах.