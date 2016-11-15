Улюкаев сообщил суду о хронических заболеваниях

Министр экономического развития РФ Алексей Улюкаев, обвиняемый в получении взятки в особо крупном размере, на заседании в Басманном суде сообщил о наличии у него хронических заболеваний, сообщает RNS.

Чиновник, в частности, указал на атеросклероз и гипертонию.

На заседании во вторник Басманный суд столицы рассматривает ходатайство следствия об избрании Улюкаеву меры пресечения.

Следствие не стало требовать заключения под стражу министра и ходатайствовало о заключении его под домашний арест. Выбор такой меры пресечения связан с тем, что глава ведомства имеет доступ к гостайне. ​Сам Алексей Улюкаев, обвиняемый в вымогательстве и получении взятки в особо крупном размере, не признает вину во вменяемых ему преступлениях.