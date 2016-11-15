15 ноября 2016, 17:18
Улюкаев сообщил суду о хронических заболеваниях
Министр экономического развития РФ Алексей Улюкаев, обвиняемый в получении взятки в особо крупном размере, на заседании в Басманном суде сообщил о наличии у него хронических заболеваний, сообщает RNS.
Чиновник, в частности, указал на атеросклероз и гипертонию.
На заседании во вторник Басманный суд столицы рассматривает ходатайство следствия об избрании Улюкаеву меры пресечения.
Следствие не стало требовать заключения под стражу министра и ходатайствовало о заключении его под домашний арест. Выбор такой меры пресечения связан с тем, что глава ведомства имеет доступ к гостайне. Сам Алексей Улюкаев, обвиняемый в вымогательстве и получении взятки в особо крупном размере, не признает вину во вменяемых ему преступлениях.
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