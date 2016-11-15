В Приморском океанариуме назвали возможную причину гибели дельфинов

Пресс-секретарь Приморского океанариума Елена Молчанова рассказала, что, по одной из версий, причиной гибели дельфинов в океанариуме стало отравление. Такое мнение высказали специалисты Уссурийской сельскохозяйственной академии. Об этом пишут РИА Новости.

«У нас пока нет никаких документов. Нет главного – заключения токсикологической экспертизы. Вадим Михайлович (Серков, врио диpeктopa океанариума) сказал…, что в желудке у дельфинов, которые погибли, были обнаружены остатки корма, хотя это был разгрузочный день и ответственные за кормление сотрудники этих дельфинов не кормили. Он предположил, что дельфины были отравлены», — пояснила Молчанова.

Она отметила, что эксперты, участвующие в вскрытии подтвердили эту версию. «Органы пищеварения дельфинов при вскрытии выглядели так, что специалисты Уссурийской сельскохозяйственной академии смогли выдвинуть версию, что дельфины, скорее всего, были отравлены. Но официальных документов у нас пока нет», — сообщила пресс-секретарь.

По факту гибели двух тихоокеанских белобоких дельфинов в океанариуме возбуждено уголовное дело. «Следственный комитет не отрицает того, что в производстве находится уголовное дело по факту гибели дельфинов», — говорит представитель СУ СКР по Приморскому краю.

Напомним, дельфины погибли в октябре. По информации следствия, в ходе вскрытия каких-либо внешних телесных повреждений не обнаружено. Проводится гистологическое исследование.