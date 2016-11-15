Сопернику Поветкина разрешили выйти на ринг вопреки положительному допинг-тесту

Канадский боксер Бермейн Стиверн сразится с россиянином Александром Поветкиным, хотя его допинг-проба оказалось положительной. О таком решении заявил глава Всемирного боксерского совета (WBC) Маурисио Сулейман, сообщает «Чемпионат».

«Да, мы подтверждаем, что проба Стиверна дала положительный результат. Спортсмену сделано предупреждение, но сам бой состоится, если не будет повторного нарушения. WBC следит за ситуацией и решительно выступает против допинга» — заявил Сулейман.

Стиверн и Поветкин должны определить обладателя титула «временного» чемпиона мира по версии WBC в супертяжелом весе.

Проба, взятая у канадца 4 ноября этого года, дала положительный результат на метилгексанамин. По словам Стиверна, он попал в организм с пищевой добавкой — и сам боксер не знал, что в ее состав входит запрещенное вещество.

В итоге WBC решил бой отменен не будет, поскольку это первый случай, когда 38-летний Стиверн сдал положительный допинг-тест. Канадец оштрафован на 75 тысяч долларов и должен будет провести 40 часов общественных работ, пропагандируя борьбу с допингом среди молодых спортсменов.

По графику спортивных соревнований, 37-летний Поветкин должен был сразиться с чемпионом WBC американцем Деонтеем Уайлдером 21 мая в Москве. Однако во время допинг-теста у россиянина был найден мельдоний, и встречу отменили. После проведенного расследования WBC решил не наказывать российского боксера, однако из-за травмы Уайлдера соперником Поветкина стал Стиверн. Поединок состоится в Екатеринбурге 17 декабря.