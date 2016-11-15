Фракции ГД будут получать по миллиону рублей в месяц на оценку проектов

Фракции Госдумы будут получать по миллиону рублей в месяц на оценку проектов, передает РИА Новости со ссылкой на первого зампреда «Единой России» Андрея Исаева.

Как пояснил депутат, фракции будут получать по миллиону рублей в месяц вне зависимости от численности парламентариев. «Деньги будут целевым образом тратиться на экспертную работу: это подготовка заключений, текстов законопроектов, подготовка исследований того или иного законопроекта», — цитирует агентство слова собеседника.

Исаев подчеркнул, что мера не потребует увеличения расходов на Госдуму. Он также добавил, что ранее значительная часть законопроектов не была тщательно проработана.