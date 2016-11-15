Медведев назначил врио главы Минэкономразвития

Глава российского правительства Дмитрий Медведев подписал распоряжение о назначении временно исполняющим обязанности министра экономического развития РФ заместителя главы ведомства Евгения Елина. Об этом рассказала пресс-секретарь Медведева Наталья Тимакова, сообщает «Интерфакс».

Ранее врио главы Минэкономразвития называли другого заместителя министра Алексея Ведева. Однако он, как выяснилось, исполнял обязанности руководителя ведомства в связи с уходом Алексея Улюкаева на больничный.

Напомним, министр экономического развития РФ Алексей Улюкаев был задержан оперативниками в ночь на 15 ноября по подозрению в получении взятки в размере 2 млн долларов. Впоследствии ему было предъявлено обвинение по соответствующей статье.