Киев отказался проводить открытие «Евровидения» на Софийской площади

Замглавы Киевской горадминистрации Алексей Резников заявил, что мероприятия песенного конкурса «Евровидения-2017» не будут проводиться на Софийской площади, передает «Интерфакс-Украина».

«Никаких событий и официальных мероприятий "Евровидение-2017" на территории Софийской площади не будет», — сказал Резников.

Киев принял решение провести конкурс в Международном выставочном центре (МВЦ). Церемония открытия может пройти у Мариинского дворца в Киеве. Отмечается, что остальные его локации пока не определены.

«Четко установлено место проведения самого действия — арена МВЦ (…) Другие локации, а именно церемония торжественного открытия, размещение еврогородка, теоретически церемония закрытия на сегодняшний день пока не определены. Окончательное решение будет принимать Европейский вещательный союз», — цитирует слова Резникова РИА Новости.

Напомним, Украина получила право на проведение «Евровидения-2017» в результате победы в конкурсе в 2016 году.